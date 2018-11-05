المحكمة تصدر حكمها في قضية اتهام سيلفستر ستالون بالاغتصاب

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نجا النجم الأميركي سيلفستر ستالون (71 عاماً) من الإنضمام الى لائحة مشاهير هوليوود، الذين دخلوا السجن بتهم الإغتصاب والتحرش الجنسي.

وأصدرت المحكمة الاميركية حكمها الاوليّ في القضية، بعدما وجد الادعاء العام في ولاية كاليفورنيا أن "الأدلة غير كافية" في القضية لتأكيد الاتهام.

وكان مكتب النائب العام في لوس أنجليس، يدرس قضيّة االعتداء جنسي بحقّ نجم أفلام الحركة، في قضيّة استلمها من قسم الشرطة في مدينة سانتا مونيكا، والتي تمّ التبليغ عنها بداية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، وفق ما قاله رايزلينغ لموقع الـ CNN في بريدٍ إلكتروني.

وقالت شرطة سانتا مونيكا إنّ القضية تعود إلى التسعينات.

وصرّح محامي ستالون في حينه مارتين سينغر لـ CNN بالقول إنّ "موكلي ينفي كلّ هذه الادعاءات، من المعيب أن يُعلن مكتب النائب العام وقسم الشرطة هذه المعلومة لأنّها تجعل الناس يظنون أنّ هناك فعلاً قضية".

وأضاف سينغر أنّ المرأة التي تقدّمت بالشكوى أقامت علاقة مع موكله بكامل إرادتها وموافقتها في الثمانينات.