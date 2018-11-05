طلاق جورج كلوني وأمل علم الدين ببليون دولار أميركي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تضاربت تقارير إعلامية أميركية بين نفي وتأكيد قرار النجم الأميركي جورج كلوني بطلب الطلاق من زوجته المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين.

وذكرت مجلة "جلوب" الأميركية أن مقربين من كلوني أكّدوا عدم تحمله شكاوى وطلبات أمل المتكررة التي لا تعجبها حياة هوليوود، مشيرين الى أن كلفة الطلاق تصل الى بليون دولار اميركي.

ونفى موقع "جوسب كوب" الموضوع برمته، كما نفى حمل امل ثانيةً، وأشار الموقع الى قول كلوني في أحد تصريحاته الأخيرة:" أنا زوج أمل كلوني".