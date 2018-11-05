كتب امير فتحي في الاثنين 5 نوفنبر 2018 11:39 صباحاً -
احتفلت الفنانة الاستعراضية سما المصري بـ”الفلانتين” عيد الحب المصري، بتوزيع البطاطس على المارة في الشارع.
وظهرت سما وهي مرتدية جلبابًا من اللون الأحمر وتحمل علبة هدايا لونها أحمر داخلها بطاطس، وقدمتها كهدايا على المارة في الشارع احتفالا بعيد الحب.
وعلقت سما المصري على الفيديو: “وكان المفاجاه وقبل ماالناس تطلب بطاطس بدل الورد في عيد الحب جبت لهم انا بطاطس في الشارع وردود أفعال ذي الفل…بصرااااحه يعني….لمشاهده كل لقاءات الناس معي وهم يستلمون البطاطس مني بدل الورد”.
يذكر ان مصر تواجه حاليا ازمة بطاطا ما استدعى تدخلا من وزارة الداخلية لمكافحة جشع بعض التجار، كما ذكرت مواقع مصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سما المصري توزع “بطاطس” بفستان احمر وعلبة حمراء مع قلوب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.