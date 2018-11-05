شاهد.. سما المصري توزع “بطاطس” بفستان احمر وعلبة حمراء مع قلوب!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 نوفنبر 2018 11:39 صباحاً -

احتفلت الفنانة الاستعراضية سما المصري بـ”الفلانتين” عيد الحب المصري، بتوزيع البطاطس على المارة في الشارع.

وظهرت سما وهي مرتدية جلبابًا من اللون الأحمر وتحمل علبة هدايا لونها أحمر داخلها بطاطس، وقدمتها كهدايا على المارة في الشارع احتفالا بعيد الحب.

وعلقت سما المصري على الفيديو: “وكان المفاجاه وقبل ماالناس تطلب بطاطس بدل الورد في عيد الحب جبت لهم انا بطاطس في الشارع وردود أفعال ذي الفل…بصرااااحه يعني….لمشاهده كل لقاءات الناس معي وهم يستلمون البطاطس مني بدل الورد”.

يذكر ان مصر تواجه حاليا ازمة بطاطا ما استدعى تدخلا من وزارة الداخلية لمكافحة جشع بعض التجار، كما ذكرت مواقع مصرية.