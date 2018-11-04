صور.. ماجدة الرومى تصل القاهرة لإحياء حفلها بمهرجان القاهرة السينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 4 نوفنبر 2018 11:18 صباحاً - كشفت المطربة ماجدة الرومى عن صوره لها أثناء تواجدها فى الطائرة فى طريقها للقاهرة، وكان برفقتها شقيقها عوض الرومي، وذلك من أجل إحياء حفلها بمهرجان الموسيقى العربية، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشارك بإحياء المهرجان عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، منهم محمد الحلو ومحمد ثروت ومروة ناجي وعاصي الحلاني ووائل جسار وصابر الرباعي والكويتية نوال وغيرهم.



ماجدة الرومي

كما يكرم المهرجان اسم النجمة الراحلة شادية، وذلك بالدورة الـ 27 من المهرجان إضافة إلى تكريم الموسيقار ميشيل المصري وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن والموسيقار حلمي أمين و الموسيقار صلاح عرام والفنان سمير الاسكندراني والفنانة لطيفة وعازف الايقاع سعيد الارتيست وغيرهم.