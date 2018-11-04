انطلاق تصوير "البيت الأبيض" الثلاثاء المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 4 نوفنبر 2018 01:14 صباحاً - ينطلق تصوير مسلسل "البيت الأبيض" الثلاثاء المقبل فى الديكورات المخصصة للعمل بعدما انتهى المخرج تامر حمزة من معاينتها، وتجمع المشاهد الأولى بين ميرفت امين وبوسى والفنان صلاح عبد الله وسيمون وباقى فريق العمل.

"البيت الابيض" من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم ميرفت أمين بوسى وصلاح عبد الله، ونجلاء بدر، وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز وريم البارودى ومنة فضالى وأميرة هانى وعدد من الفنانين الشباب وتعمل الشركة المنتجة على اتمام التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

وينطوى مسلسل "البيت الأبيض" على العديد من الأحداث المثيرة، فى إطار اجتماعى درامى، ويناقش العديد من الجوانب الحياتية فى البيت المصرى والعائلات وهو ثانى إنتاج المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز فيما يخص بالمسلسلات ذات البطولات الجماعية بعد نجاح مسلسل "الطوفان" الذى تم طرحه منذ فترة وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته عدد من الفنانين، منهم وفاء عامر وفتحى عبدالوهاب وأحمد زاهر وبشرى وهنا شيحة ونادية رشاد وروجينا وعبير صبرى وآيتن عامر وغيرهم.