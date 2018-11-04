باسم درويش: فخور بمشاركتى فى منتدى شباب العالم.. ونقدم رسالة سلام بموسيقانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 4 نوفنبر 2018 01:14 صباحاً - أعرب المؤلف الموسيقى باسم درويش، مؤسس فرقة كايرو ستيبس، عن سعادته الكبيرة وفخره لإحياء أولى حفلاته الموسيقية فى شرم الشيخ فى افتتاح ثانى أيام منتدى شباب العالم.

ووصف درويش مشاركة فرقته الألمانية المصرية فى فعاليات المنتدى بكونه تجسيدا حيا لرسالة كايرو ستيبس الموسيقية، بسعيه الدؤوب لنشر السلام عبر الموسيقى، خلال مشواره الفنى الممتد لأكثر من عقدين، وتمكن خلاله من نثر الثقافة الموسيقية المصرية بتوليفة ألمانية فى ربوع أوروبا، وصولا بتتويج الفرقة بجائزة الجاز الألمانية بالبومها الأخير "البساط السحرى".

كما اعتبر باسم درويش تقديمه حفلا موسيقيا أمام أكثر من 5 آلاف شاب من شباب لعالم بمثابة فرصة عظيمة لنثر ثقافة السلام بلغة واحدة يفهمها الجميع من مختلف الجنسيات وهى الموسيقى، مضيفا أن الحفل سيشهد الظهور اللايف الأخير لمقطوعات البساط السحرى فى مصر هذا العام بمشاركة رباعى التانجو العالمى كوادرو نويفو.