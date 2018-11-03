انطلاق تصوير الجزء الثانى من "أبو العروسة" فى مصر الجديدة.. اليوم

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انطلاق تصوير الجزء الثانى من "أبو العروسة" فى مصر الجديدة.. اليوموالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 3 نوفنبر 2018 06:08 مساءً - انطلق اليوم السبت تصوير مشاهد الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة"، للنجمان سيد رجب وسوسن بدر، فى مصر الجديدة، حيث يتم حالياً تصوير المشاهد الخارجية من أحداث المسلسل ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة أسبوع وبعدها ينتقل فريق العمل إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الخاصة بالعمل.
ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.
وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، نرمين الفقى، مدحت صالح، ميدو عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى.
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