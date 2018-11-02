الموسم الثالث من مسلسل Cosmos يطرح مارس 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 2 نوفنبر 2018 07:13 صباحاً - أعلنت شبكتا FOX وNat Geo أن الموسم الثالث من مسلسل Cosmos، الذى سيطرح بعنوانPossible Worlds، سيظهر لأول مرة على FOX وNational Geographic في مارس 2019.

حيث يطرح المسلسل على قناة FOX يوم الأحد 3 مارس، وسيتم إطلاقها على National Geographic يوم الإثنين 4 مارس، وسيتكون الموسم الجديد من 13 حلقة مرة أخرى.

يشير كل من FOX و Nat Geo إلى الموسم الجديد من Cosmos كموسم ثالث ، حيث يحصيان Cosmos في عام 1980: رحلة شخصية كموسم أول، و Cosmos 2014: A Space Space Odyssey كموسم ثانٍ، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".