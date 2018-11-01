مقتل النجم الشاب ثيودور جونز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 نوفنبر 2018 10:07 مساءً - قُتل نجم الراب الأمريكي ​ثيودور جونز​ Theodore Jones المعروف باسمه الفني "Young Greatness"، وذلك بعد أن أطلق مجهولون النار عليه في مدينة نيو أورليانز في مقاطعة لوزيانا الأمريكية.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أنّ عناصرها عثروا على جثة النجم، الذي رحل عن 34 عامًا، بالقرب من أحد المقاهي الشهيرة في المدينة، وعليها أثر طلقات نارية.

ولفتت إلى أنه بعد معاينة الجثة، تبيّن أنّ عملية القتل تمت صباح الاثنين الماضي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عالمية. ​ثيودور جونز



وأضافت، أنّ جونز توفي على الفور إثر إطلاق النار على ظهره، واختفت سيارته من موقع الجريمة، ليُعثر عليها بعد ساعات في مكان آخر.

يشار إلى أنّ التحقيقات لاتزال جارية لكشف الجناة والقبض عليهم، ومعرفة ملابسات الجريمة بالتفصيل، بخاصة وأنه قد تم إلقاء القبض على أحد المتهمين.

يُذكر أنّ والدة النجم الراحل ثيودور جونز، وتدعى جانين روز، صرحت أنّ ابنها كان في نيو أورليانز لحضور جنازة برفقة مدير أعماله، عندما وقع إطلاق النار، مؤكدة أنّ ابنها لم يكن عنيفًا ولم يحمل بندقية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

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