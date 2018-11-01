ميجان ماركل بالكاجوال في مباراة لكرة السلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، بإطلالة غير رسمية أنيقة “كاجوال”، وذلك خلال حضورها مباراة نهائي كرة السلة على الكراسي المتحركة في دورة ألعاب إنفيكتوس.

دوقة “ساسكس” حضرت المباراة برفقة زوجها الأمير هاري في آخر يوم لهما في سيدني حيث من المقرر أن يسافرا إلى نيوزيلندا لختام جولتهما الملكية الطويلة.

ميجان ماركل البالغة من العمر 37 عاما، تألقت في إطلالة كاجوال أنيقة ببلوز باللون الأحمر الخمري، من تصميم المصمم الأسترالى سكانلان تيودور يقدر ثمنها بـ 550 دولار، مع بنطال أسود وأحذية متطابقة.

إطلالة ميجان “الكاجوال” جاءت بعد إطلالتها اللافتة بفستان “أوسكار دي لارينتا” التي بلغت قيمتها 18 ألف دولار والذي ارتدته من قبل.

يشار إلى أن الثنائي الملكي قد وصل المباراة بعد بدايتها وقد لاقى تحية كبيرة وترحيبا حارا من الجمهور، ولم ينضم الثنائي إلى رئيس الوزراء سكوت موريسون ووزير الدفاع كريستوفر باين ونجوم الرياضة المعتزلون أمثال ديفيد بيكهام ممن حضروا المباراة، وإنما اختارا الجلوس مع مجموعة من الجنود .