تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة حمدي قنديل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الإعلامي المصري حمدي قنديل، مساء الأربعاء 31 أكتوبر، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

وكشف الإعلامي حافظ الميرازي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة قنديل، حيث قال إن حالته الصحية كانت قد تدهورت بشكل كبير، وتم نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

الميرازي كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “وفي مساء الأربعاء الأستاذ حمدي قنديل بعد 10 أيام من تدهور صحته ووضعه على جهاز التنفس الصناعي بالمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، ويتم التحضير لجنازته الخميس.

ولفت إلى أن زوجة قنديل، الفنانة المصرية الكبيرة نجلاء فتحي، لم تفارقه طوال هذه الأيام إلى أن وافته المنية.

يذكر أن الإعلامي الراحل حمدي قنديل ولد عام 1936 ميلادية بقرية كفر عليم - مدينة بركة السبع محافظة المنوفية، لأبٍ كان يعمل ناظر مدرسة وأم معلمة.

وقد تزوج ثلاث مرات، ورفيقة دربه منذ عام 1995 هي الفنانة المصرية نجلاء فتحي، ولم ينجب منها أطفالاًن كما أنه ليس لديه أولاد من أي من زيجاته السابقة.