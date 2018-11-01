شاهد.. سامح حسين داراكولا فى الهالوين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 1 نوفنبر 2018 04:32 صباحاً - يختار كل فنان إطلالة مناسبة له للاحتفال بالهالوين، من حيث إرتداء الملابس الغريبة والأزياء المخيفة والاكسوارات المفزعة، حيث يحتفل العالم به فى يوم 31 من شهر أكتوبر.



سامح حسين

الفنان سامح حسين ، أختار فى إطلالته فى الهالوين شخصية داراكولا، وعلق قائلاً:"دراكولا بيمَسّى"، انهالت التعليقات من جمهوره على تلك الإطلاله، فقالت مروة:"يسعد مساك أنت خايف من نفسك كده ليه عينك كلها خوف" وعلق إسلام:" دراكولا غلبان خالص".



بوست سامح حسين

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان سامح حسين، هو مسلسل "سرايا حمدين"، ويتشارك من خلاله البطولة مع نيرمين ماهر، وراندا البحيري، ومحمد ثروت، وإيناس مكى، وأحمد حلاوة، وإيمان السيد، وعماد رشاد، ومصطفى أبوسريع، وعلاء مرسى، وغيرهم من النجوم.