لويحان.. شاعر الحكمة والعاطفة الصادقة

الرياض - عبدالله السعيد - الشاعر المشهور عبدالله بن عبدالرحمن لويحان العنقري التميمي (1308-1402هـ) يُعد من الشعراء الأفذاذ الذين تميزت أشعارهم بالحكمة البليغة المؤثرة في النفوس، وجمال المفردة، وحلاوة التعبير.. مما جعل الناس تحفظ أشعاره ويرددونها في كل زمان ومكان.

الحنظلة لو هي على شاطي النيل

زادت مرارتها القديمــة مــراره

له مساجلات ومحاورات مع شعراء عصره كسليمان بن شريم، أحمد الأزوري، محمد بن حصيص، أحمد الناصر، صقر النصافي، وغيرهم الكثير.

وقد عاش شاعرنا الكبير في نفي بلدة الشِّعر والشعراء في الدوادمي، ثم انتقل للكويت لطلب الرزق، وعمل في الغوص لمدّة عشر سنوات تقريباً ثم عاد إلى نجد وأمتهن مهنة الزراعة في بلدة الشعراء، ثم انتقل لمدينة عنيزة وعمل في تجارة الإبل. بعد ذلك انتقل إلى مكة المكرمة واستقر في حي الشامية.

ومما قاله الشاعر في الحث على مرافقة الأخيار، واكتساب الصفات الجميلة منهم التي تعود بالفائدة والصلاح:

أنا رفيق الطيبين المناعير

اللي لهم كسب المعالي عشاقه

حضر وبدو نطّاحة الشر والخير

صادقتهم وأخذت منه صداقه

ومن أبياته الشهيرة التي قالها بأسلوب السهل الممتنع:

يا حمامه غريبه عند باب السلام

شفت رمز الهوى باطراف جناحنها

ذرتني طواريق الهوى.. والغرام

حارت الرجل بالمسعى على شأنها

ومن أبيات الحكمة التي يقصد بها الشاعر الأهداف السامية والنبيلة، وكذلك انتقاؤه للعبارات المفيدة والمؤثرة التي تدل على تجاربه في الحياة:

تسير الأقدار بالمخلوق تشريق وتغريب

برّق بزين القمر وإذا انتهى وقته يغيبي

كلٍ على قد حاله مونس منها تجاريب

شي يعالج.. وشي يعجز عنه الطبيبي

يا طيّب العقل ما تكمل بدنياك المطاليب

تطيب لك حاجتين وثالثهن ما تطيبي

والرزق عند الخالق اللي يعلم الغيب

يرزق ضعيف العزوم ويرزق الشهم النجيبي

كثر الحرص مارزق فرخ الغراب ولا أشبع الذيب

كم ليلةٍ بات جايعٍ بأطراف الغريبي

ومن أشعاره الغزلية هذه القصيدة التي تدل على شموخ الشاعر وكبريائه وعزّة النفس، كما تفنن في انتقاء مفرداتها، واختيار الصور الشاعرية الرائعة، والمليئة بالشجن والحنين والوجد:

البارحة ما هملج الطرف بنعاس

ما فاض من نجمٍ عيوني تخيله

لا باس يا عيني على السهر لا باس

على وليفٍ فات ما القى مثيله

عنّا قطع شوف المواصل له ارماس

ولا في يدي من نابي الارداف حيله

فيما مضى يأخذ جوابي من الراس

واليوم لا عاني.. وأنا ما أعني له

العشرة اللي ما توثق على ساس

تطيح لو صارت حصون طويله

يا ونتي منها المعاليق يبّاس

صبري قضى ما باقي إلا قليله

صبرت صبراً صابني منه وسواس

صبراً له النفس العزيزيه ذليله

على وليفٍ حال من دونه الياس

والياس طبٍّ للقلوب العليله

من يتبع المقفي مردّه بالأفلاس

مثل الذي بالقيظ يدفق صميله

هذي دورب الحب جده ودراس

الله يمضيها بستر.. وجميله

موفقٍ للخير يا ظبي الاطعاس

لا تحسب الدنيا بأهلها طويله

الصاحب الغالي تحطه على الراس

واللي يودك لا تدور بديله

وصلاة ربي عد ما هب نسناس

على نبيٍ وضّح الله دليله

