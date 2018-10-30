فيلم London Fields يحقق أسوأ افتتاحية إيرادات فى آخر 10 سنوات

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حقق فيلم London Fields للممثلة آمبر هيرد إيرادات وصلت إلى 160 ألف دولار فى أسبوعه الافتتاحى فى 613 دار عرض سينمائى داخل الولايات المتحدة، ويعتبر أسوأ افتتاحية لفيلم فى آخر 10 أعوام فى تاريخ السينما الأمريكية.

الفيلم من بطولة آمبر هيرد، كارا ديليفين، جيما تشان، جيمي ألكسندر، ثيو جيمس، جايسون ايزاكس، بيلي بوب ثورنتون، جيم ستارجس، ليلى كول، جينيفر ميسوني، الفيلم من إخراج ماثيو كولين، ومستوحى من رواية المؤلف مارتن أميس، ومن تأليف روبرتا هانلي.

ويدور الفيلم حول نيكولا سيكس التى تعيش حالة من الهلاك المظلم لقتلها الوشيك عن طريق القتل. تبدأ علاقة حب متشابكة مع ثلاثة رجال مختلفين على نحو فريد: واحدة منهم تعرف أنها قاتلة لها.