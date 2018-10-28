شاهد.. وصلة رقص لـ اليسا في عيد ميلادها الـ 46

كتب امير فتحي في الأحد 28 أكتوبر 2018 12:29 مساءً -

وصلة رقص لاليسا في عيد ميلادها قدمت النجمة اللبنانية إليسا وصلة رقص خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ46 برفقة أصدقائها على أنغام أغنية “وحشتوني” في جو مليء بالبهجة والسعادة بين كل الحضور. وكانت إليسا قد كتبت بهذه المناسبة عبر حسابها على تويتر قائلة: “هذا عيد ميلاد خاص جدا بالنسبة لى لجميع الأسباب الممكنة، وأشعر بالامتنان لأنى محاطة بأناس رائعين، تحية إلى الصحة والسعادة”، وتابعت:” لا يمكنني العثور على كلمات للتعبير عن مدى سعادتى بكل الهدايا والأمنيات، لقد جعلتم عيد ميلادى يومًا مميزًا للغاية، ذو مغزى، احتفالًا أنعم بعيشه”.

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