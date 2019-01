شكرا لقرائتكم جائزة حمدان للتصوير تنظّم معرضاً إنسانياً عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - افتتحت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، في دبي مول، المعرض الفوتوغرافي الإنساني People on the Move بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمجلس الدولي للتصوير IPC ودبي مول، بمناسبة «يوم الأمم المتحدة» الذي يصادف 24 أكتوبر من كل عام، حيث عرض فيه 55 صورة فوتوغرافية عن مأساة المهاجرين من مختلف أنحاء العالم على مدى السنوات السبعين الماضية «1948 - 2018» وذلك بالتزامن مع إقامة المعرض ذاته في نيويورك، حيث تُعرض نفس مجموعة الأعمال في ردهة الزوّار بمبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

Your browser does not support the video tag.