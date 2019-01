شكرا لقرائتكم التركي: مناقشة القضايا الإسلامية تأتي من كل المذاهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - أكد معالي المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي على حاجة الدعاة لمزيد من القدرات والتأهيل ومراجعة أعمالهم ليكونوا مؤهلين للدعوة الإسلامية مع ضرورة تحدثهم بلغة المسلمين المستهدفين، موضحاً أن طالب العلم يلزمه التفرغ التام والابتعاد عن العمل الإداري حتى يقرأ ويبحث ويحقق وينتج، منتقداً حصر التعليم الجامعي في مذكرات تسهم في ضعف التحصيل العلمي.

جاء ذلك في أمسية نظمها نادي أبها الأدبي بعنوان «لمحات من الذاكرة» وأدارها رئيس النادي د. أحمد بن علي آل مريع، والذي اعتبر حضور معالي المستشار امتداداً لحضوره المستمر في مناشط النادي منذ رئيس النادي الراحل الشيخ محمد بن حميد، وكذلك حضوره اليوم الذي يشكل إضافة مهمة. وبين معالي المستشار الشيخ الدكتور عبدالله التركي أن للأندية الأدبية دوراً مهماً، حيث حرصت الدولة على الأدب باعتباره معبراً عن الحراك المجتمعي، حيث إن الأدباء هم الأقدر على التعامل مع المجتمع ورصد ظواهره بالفنون الأدبية كافة، حيث تسهم رسائلهم في التأثير مما يستوجب دوراً أوسع للأندية في تحصين المجتمع ضد الأفكار الخاطئة، مشيراً إلى دور الأدب في إبراز خصوصية المملكة وجهودها في بناء نهج إسلامي وثقافي معتدل مع مواجهتها - أي الأندية - لكثير من التحديات بسبب نهجها الإسلامي. واستعرض د. التركي جزءاً من مسيرته العملية منذ دراسته في المعهد العملي واهتمامه بالتراث الإسلامي وتحقيق بعض من الكتب التي شجعه عليها د. محمود شاكر، مبيناً أن تحقيق التراث في الأمة لايزال بحاجة إلى عناية ودقة، مثنياً على ما قدمه علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر في حفظ وتدوين تاريخ الجزيرة العربية، مستعرضاً أسماء بعض الأدباء الذين كان لهم صلة بالعلم الشرعي كالشيخ عبدالله بن خميس والشيخ عبدالله بن إدريس في مجال الأدب والتراث وعلي الطنطاوي. واسترجع د. عبدالله التركي أولى رحلاته الدعوية العام 1388 إلى إفريقيا، حيث وجد ارتباط المسلمين هناك بالمملكة. وعن العلاقة التي جمعته بالشيخ عبدالعزيز بن باز أوضح أنها بدأت منذ كان يدرسه في كلية الشريعة، حيث عمل رحمه الله على التواصل بين المسلمين، وتحمله كلفة دراسة بعضهم للعلم الشرعي.

ونفى التركي تغييب قيم الأدب الإسلامي في تاريخ الأدب العربي، فهو أدب عربي إسلامي، والتاريخ يشهد أن ما كتب في الغزل والجهاد والوصف كان لا يتنافى مع المحكم من الدين ومن العرف للمسلمين ودينهم.

وبين معالي د. عبدالله التركي أن الأدب الإسلامي مهم في تكوين رسالة إسلامية سامية، مؤكداً أن الدور الدعوي لا ينبغي أن يجبر أحداً على تغيير مذهبه، وليست مهمة الدعاة ذلك، فمناقشة القضايا الإسلامية تأتي من كل المذاهب.

