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شكرا لقرائتكم إطلاق أوبريت «مراكب المجد» بمشاركة كويتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - عبدالله السعيد - أطلق عدد من الفنانين السعوديين الأوبريت الوطني "مراكب المجد"، من كلمات صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود ومن ألحان تركي الشريف وتوزيع رأفت.
وشارك في الأوبريت سبعة فنانين يتقدمهم الفنان د. عبدالله رشاد وعادل الخميس ومحمد المشعل وعبدالله عبدالعزيز وعبدالعزيز الشريف وراكان خالد، ومشاركة من الفنان الكويتي يوسف العماني.
هذا، وبين الأمير الشاعر عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أن أوبريت "مراكب المجد" يُعتبر رسالة وطنية من المجتمع الفني، نُؤكد من خلاله على تلاحمنا ووقوفنا صفاً واحداً مع الوطن الغالي بقيادة الوالد القائد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهما الله -. ويقول مطلع الأوبريت:
مراكب المجد .. مرساها ومجراها
أقوى من أمواج كُره اللي يعاديها
"أخوان نورة" وعزوتنا حميناها
والمملكة من "ثلاث قرون" نحميه
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