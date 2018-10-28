تفاصيل الفيلم القصير "هايدن" قبل عرضه فى قاعة "BFI" بلندن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 28 أكتوبر 2018 02:46 صباحاً - استقر القائمون على الفيلم القصير "هايدن" للمخرج عمار جلال وبطولة الفنانة إنجى أبو زيد على إقامة عرض خاص للفيلم فى مدينة لندن بالمملكة المتحدة بإحدى قاعات عرض "BFI..British film institution " ليكون هذا العرض هو المحطة الأولى للعمل قبل مشاركته فى المهرجانات الدولة والعاليمة.

تدور أحداث الفيلم فى عام 1951 أى بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تقيم هايدن امرأة فرنسية من أثرياء قاهرة الخمسينات، حفل المجتمع الراقى السنوى بقصرها الخاص، حيث تتفاقم الأحداث بين المدعوين من تجار سلاح ورجال أعمال وشخصيات عامة بينما تكشف هايدن الستار عن مرضها المفاجئ.

فيلم "هايدن" ناطق بالفرنسية والإنجليزية وتم تصويره بالكامل فى مصر، وتأليف وإنتاج طارق عبد الغفار من إخراج وإنتاج عمار جلال، الذى سبق وأن شارك بفلمين قصيرين بمهرجان كان السينمائى الدولى عقب حصوله علي درجة الماجستير من مدينة لندن فى 2014.