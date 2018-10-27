محمد صلاح يثير الجدل بـ”تغريدة”.. ويحذفها

كتب امير فتحي في السبت 27 أكتوبر 2018 12:42 مساءً -

محمد صلاح

أثار المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الخميس، حالة من الجدل بين متابعيه ومشجعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره لتغريدة على “تويتر” ثم حذفها على الفور.

ونشر صلاح مقطع فيديو لهدفه الثاني في مرمى فريق “رد ستار” الصربي من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت، الأربعاء، وفاز بها ليفربول 0-4، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

إلا أن الجدل جاء بعد أن كتب صلاح رقم “17” في تغريدته، ما أثار الكثير من التكهنات، إلا أنه قام بحذف التغريدة بعد دقائق من نشرها. وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية أن التغريدة تعتبر لغزاً حتى الآن، وذلك كون الرقم “17”، الذي أرفقه صلاح بالتغريدة لا يشير لأي إحصائية خاصة باللاعب المصري خلال مباراة “رد ستار” الصربي. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المباراة، التي لعبها صلاح، الأربعاء، هي الـ18 له في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، والـ41 بشكل عام، كما أن ضربة الجزاء لم تكن الـ17 التي يحصل عليها، فقد سدد سابقا 10 ركلات سجل منها 7.