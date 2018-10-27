ميرفت أمين تشارك في بطولة «البيت الأبيض»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتعاون الفنانة والنجمة المصرية الكبيرة ميرفت أمين للمرة الثانية مع السيناريست محمد رجاء، من خلال مسلسل البيت الأبيض، وذلك بعد تعاونهما الاول في مسلسل بالحجم العائلي مع يحيى الفخراني، وهو العمل الذي حقق نجاحا كبيرا سواء على المستوى النقدي والجماهيري في رمضان 2018.

وينتمي مسلسل البيت الابيض لدراما الـ٤٥ حلقة، وهو من إنتاج ريمون مقار وإخراج تامر حمزة وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني القادم ويشارك فيه العديد من الفنانين منهم خالد الصاوي ونجلاء بدر ودنيا عبد العزيز.

وكانت الفنانة المصرية قد تألقت في أحد المناسبات العائلية، والتي حضرتها برفقة ابنتها منة حسين فهمي.

وحضرت ميرفت أمين عقد قران شقيق زوج ابنتها طارق جميل، حيث ارتدت فستان رصاصي طويل وجذاب، كما اختارت ابنتها طلة بسيطة، وغيرت من تسريحة شعرها، والتي ظهرت بها من قبل في زفافها.

ومن جانبها قامت منة حسين فهمي بشر عدد من صور عقد قران شقيق زوجها، عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وهنأت زوجها بهذه المناسبة العائلية.