فيديو.. تالا تسير على خطى والدتها كارول سماحة فى الغناء مبكرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 25 أكتوبر 2018 12:55 مساءً - كشفت الفنانة كارول سماحة عن موهبة ابنتها تالا الغنائية مبكرا، ويبدو أنها ستسير على خطى والدتها فى احتراف الفن.

ونشرت كارول، مقطع فيديو لابنتها تالا عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أثناء غنائها مقطع أغنية قمرة يا قمرة لفيروز، وعلقت كارول على الفيديو قائلة: "النجمة الصغيرة تغنى فى مكتب والدها"، وكانت كارول سماحة قد طرحت كليب أغنيتها الجديدة "مبروك لقلبى" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع بلال الزين، إنتاج كارول سماحة، وإخراج جيل جبرى.

يذكر أن تالا هى ابنة رجل الأعمال الدكتور وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة راديو إينرجى.