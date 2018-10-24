شاهدوا “كونتاك” عمل كوميدي جديد لـ أمل عرفة و محمد حداقي

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أكتوبر 2018 11:19 صباحاً -

"كونتاك" عمل كوميدي جديد لـ أمل عرفة و محمد حداقي يحاكي "بقعة ضوء"

بدأت عمليات تصوير العمل الكوميدي السوري “كونتاك” للمخرج حسام الرنتيسي، والذي يتوقع أن يكون على طريقة “لوحات” تحاكي مسلسل “بقعة ضوء” ومن قبله “مرايا”.

وأعلنت شركة “إيمار الشام” المنتجة والمخرج حسام الرنتيسي، عبر “فيس بوك” انطلاق عمليات التصوير لمسلسل “كونتاك”، ولفت الرنتيسي إلى أن التحضير دام شهرين قبل التصوير.

والعمل من تأليف مجموعة من الكتاب، ويتألف من لوحات كوميدية منفصلة، وهو من بطولة أمل عرفة، حسام تحسين بك، آمال سعد الدين، محمد حداقي، غادة بشور، وشادي الصفدي، وغيرهم، ومن المنتظر أن يكون جاهزاً للعرض في رمضان 2019.

و”كونتاك” هو العمل الكوميدي الأول في الدراما السورية هذا الموسم، فيما لم يتحدد مصير الجزء الجديد من المسلسل الكوميدي “بقعة ضوء” الذي تم تأجيله قبل مدة، ومن المقرر أن يكون تحت إدارة المخرج عامر فهد، بينما من المنتظر أن يكون النجم ياسر العظمة حاضرا بجزء جديد من مسلسل “مرايا “.