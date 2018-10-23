مسرح الدولة ينعى أول امرأة مصرية تعمل فى الديكور والأزياء بالمسرح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 07:38 مساءً - نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفنى للمسرح، بخالص الحزن والأسى مصممة الديكور والأزياء المسرحية الفنانة سكينة محمد على، أحد رواد ديكور المسرح من خمسينيات القرن الماضى، والتى توفيت صباح اليوم، وهى أول امرأة مصرية تعمل فى مجال الديكور والأزياء فى تاريخ المسرح المصرى، ووصلت للعالمية، حيث إن اسمها مدون بموسوعة اليونيسكو كأحد أهم أربعة مصممين ديكور صمموا ديكور لأعمال بريخت.

من أهم أعمالها للمسرح عرض عطوة أبو مطوة، شهرزاد، آه يا غجر، سكة السلامة، دائرة الطباشير القوقازية، وغيرها من الأعمال المسرحية التى تعتبر علامات فى تاريخ المسرح المصرى، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.