شاهد.. كيف كان مسرح الريحانى قبل تجديد أشرف عبدالباقى استعدادا لـ"كلها غلط"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 07:38 مساءً - أيام قليلة ويبدأ النجم أشرف عبد الباقى برفقة فرقته الجديدة عرض مسرحية "كلها غلط" على خشبة مسرح الريحانى بشارع عماد الدين، واحد من أشهر مسارح القاهرة.

أشرف عبد الباقى تسلم المسرح والذى كان يعانى من الإهمال الشديد فى كل نواحيه سواء الشكل العام وكراسى القاعة وتجهيزاتها وتأمينها، ليقوم مع فريقه بتجديد كل شيء داخل وخارج المسرح.

عبد الباقى نشر فيديو جديد عن حالة المسرح قبل أن يستلمه ليبدأ فى إزالة كل ما هو قديم وتالف ليحل محلها بكل جديد، ليستقبل المسرح العرض الجديد فى مساء الخميس 1 نوفمبر.

يذكر أن أشرف عبد الباقى كان قد أكد أنه لا صحة تماما لرحيله من فرقة مسرح مصر بسبب ارتباطه بعروض مع فرقته الجديدة على مسرح الريحانى.