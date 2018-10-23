شكرا لقرائتكم خبر عن

لطيفة تحيى حفلا فنيا بدار الأوبرا 2 نوفمبر ضمن مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 07:38 مساءً - تقدم النجمة التونسية لطيفة حفلا غنائية بدار الأوبرا المصرية مطلع الشهر المقبل ضمن برنامج مهرجان الموسيقى العربيه . وقالت لطيفة عبر "انستجرام": "مستنياكم يوم 2 نوفمبر فى دار الأوبرا .. أنا جهزت برنامج يليق بكم بس يهمنى اعرف رأيكم عايزبن تسمعوا اييييييه؟ .. افتتاح مهرجان الموسيقى العربية .. دار الأوبرا .. القاهرة ".

لطيفة كانت لطيفة قد كُرّمت مؤخرًا من وزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين، وأهداها درع "ابن خلدون" تقديرًا لاسهاماتها الفنية التى قدمتها على مدار مشوارها الفنى، قبل أن تلقى تكريما آخرا من إدارة جامعة عمان الأهلية .

والان نبدء بالتفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تحيى حفلا فنيا بدار الأوبرا 2 نوفمبر ضمن مهرجان الموسيقى العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.