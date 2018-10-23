طبيبة سارة الودعاني اصابتها بالفزع بعد خطأ كاد يتسبب في اجهاضها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 02:59 مساءً -

كشفت سارة الودعاني مؤخراً عن تعرضها لأكبر صدمة في حياتها عندما أخبرتها طبيبتها أنها ستجري لها عملية إجهاض، لأنها لا تسمع نبض جنينها.

واعترفت سارة الودعاني أن الخبر أصابها بصدمة وخوف شديدين، فأصيبت بحالة من الارتباك والصمت ولم تستطع حتى مناقشتها أو الاستفسار عما حدث، لكن زوجها الذي كان يرافقها خلال الكشف الدوري، تدخل وسأل الطبيبة عما حدث.

وعندما جادل زوج سارة الودعاني الطبيبة وسألها كيف لها أن تريد أن تسمع نبض الطفل في الشهر الأول فقط، ردت الطبيبة بأنها فعلاً أخطأت في حسابها، ونسيت موعد بداية الحمل، وبالتالي ظنت أنها حامل في أواخر الشهر الثالث وأن الطفل قد مات لأنها لا تسمع جنينه، وبالتالي اعتذرت لهما وأعادت الفحص من جديد، لتؤكد لهما أن كل شيء بخير.

وقالت خبيرة المكياج السعودية أن هدفها من رواية تلك القصة على متابعاتها الحوامل هو مساعدتهن على التخلص من الهواجس والتفكير بإيجابية طوال فترة الحمل.