محمد رشاد يهاجم ريهام سعيد: “حياتي الخاصة والعامة لا تعنيكي بشيء”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 02:59 مساءً -

محمد رشاد

رد الفنان محمد رشاد، اليوم الثلاثاء، على الإعلامية ريهام سعيد، بسبب الكلام الذي قالته في حلقة الامس من برنامجها على فضائية “الحياة” عن الحالة الصحية للاعلامية مي حلمي.

وكانت ريهام سعيد قد نشرت صورة لـ مي حلمي من داخل المستشفى، موضحة أن أقارب مي قالوا إنها اصيبت بجلطة في القلب.

وقال رشاد في رسالة نشرها عبر حسابه على انستغرام: “الأستاذة الإعلامية الفاضلة، ريهام سعيد.. أولًا اسمي وحياتي الخاصة والعامة لا تعنيكي في شيء، ومسمحش إنك تصوريني في صورة الإنسان المستهتر بمشاعر الإنسانة اللي بحبها أو بينا شيء محترم، لكن محصلش بينا نصيب لخلافات خاصة بينا قبل أي حد كائنا من كان، والقرار بخيره أو بشره عائد علينا أولًا وأخيرًا، قدر الله وما شاء فعل، إن لم يشأ لم يكن وإن شاء قد كان”.

وأضاف: “ثانيًا المصادر الموثوقة اللي قالتلك إن مي جالها جلطة في المخ، موصلتش لحضرتك إنها كانت معايا أثناء عرض الحلقة بتاعتك، بنحاول نوصل لحل يرضي أطراف الخلاف اللي حدث يوم زفافنا، ومكنش ولله الحمد عندها جلطة في المخ بعد الشر عنها، وعن أي شخص معتقدش هتوصلك لأن مصادرك يا أستاذة يا كبيرة ضعيفة”.

يُذكر أن حفل زفاف الفنان محمد رشاد والإعلامية مي حلمي تم إلغاؤه قبل دقائق من بدء الحفل دون أسباب واضحة من الطرفين.