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غدا.. افتتاح الدورة الثانية لملتقى رؤية لسينما الشباب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 22 أكتوبر 2018 06:07 مساءً - يفتتح المركز القومي للسينما غدا الثلاثاء ملتقى رؤية لسينما الشباب الذى ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الخامسة مساء. ومن المقرر أن تقام فعاليات الملتقى على مدار ثلاثة أيام ٢٣/ ٢٤/ ٢٥ أكتوبر الحالى بعرض ما يقرب من ٣٠ فيلم ما بين روائى وتسجيلي. يذكر أن لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الثانية لملتقي رؤية تشكلت لكل من الناقد "مجدي الطيب" والناقد "عصام زكريا" والناقد " خالد محمود" الناقد "محمد عاطف" والناقد "رامي عبد الرازق" وعن جوائز الملتقي سوف يقوم المركز بدعم إنتاج أفلام للمخرجين الفائزين.

والان نبدء بالتفاصيل

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