شاهد إطلالة مايا دياب الجريئة فى حفلها بقبرص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 22 أكتوبر 2018 01:29 مساءً - أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب أمس حفلا غنائيا خاصا فى قبرص بحضور عدد كبير من جمهورها من الجاليات العربية ومحبيها المتواجدين هناك.

تألقت مايا دياب كعادتها بإطلالة جرئية لفتت إليها أنظار جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعى مرتدية فستان أبيض مكشوف من أعلى جسدها، ونالت أعجاب كبير من الحضور فى الحفل الذى قدمت من خلاله عددا من أغانيها التى تفاعل معها محبوها، وأشعلت الأجواء وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى .









يذكر أن الفنانة اللبنانية مايا دياب أعلنت عن نيتها العودة إلى عالم السينما خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غياب دام لأكثر من 11 عاما، حيث قدمت وقتها فيلم "أسد و4 قطط" مع الفنان هانى رمزى، تأليف سامح سر الختم، وإخراج سامح عبد العزيز، وكشفت مايا للمقربين منها أنها بالفعل لديها عدة سيناريوهات تفاضل بينها هذه الفترة، كما تلقت عدة عروض للمشاركة فى رمضان المقبل 2019، ولم تحسم أمرها حتى الان .