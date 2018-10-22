راشد الماجد كما لم يرَه أحد من قبل! – بالصورة

متابعة الخليج 365:: يُعرف الفنان السعودي راشد الماجد بقلّة إطلالاته عبر السوشيل ميديا، وذلك رغم الجماهيرية الواسعة التي يتمتّع بها في الوطن العربي وبلدان الخليج تحديدًا.

ورغم ابتعاده عن عالم التواصل الإجتماعي، واكتفائه ببعض المنشورات الخاصة باصداراته الفنية والمناسبات الوطنية والعامة، أطلّ راشد الماجد على متابعيه بصورة ظهر فيها على كتن إحى الطائرات كما لم يرَه أحد من قبل، حوله عدّة وجبات برجبر وكتب بتعليقه عليها: “لذيييييييييذ”.

على صعيد آخر، يواصل راشد الماجد العمل على أغاني ألبومه الجديد والمقرر طرحه قريبًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى والأسواق العربية كافّة.