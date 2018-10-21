مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى يكرم فرقه الفور إم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 21 أكتوبر 2018 10:36 مساءً - قررت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى برئاسة سهير عبد القادر تكريم فرقة الفور إم وذلك تقديرًا لتاريخهم الفني.

فرقة فور إم هى فرقة غنائية مصرية أسسها الفنان عزت أبو عوف مع أخواته منى، مها، منال وميرفت مديرة القسم الإعلامي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حاليًا وبعد التغيير انضمت لهم مريم بديلة عن منى التي تزوجت وابتعدت في وقتها في العام 1979 وأحدثت الفرقة دويًا هائلاً حتى على المستوى العربى وقد أرجع أبو عوف عدم استمرار الفرقة لطبيعة الحياة واختلاف الظروف الشخصية لكل عضو في الفرقة، انضم إليها الفنان محمد فؤاد بعد تعرفه على الدكتور عزت أبو عوف عقب حفلبنادي الشمس عام 1982 وغني معهم سلطان زماني ومتغربين. شاركت الفرقة في مسرحية عشرة على باب الوزير أما أخر ظهور لهم سويا كان في برنامج بيت العائلة باستضافة نجوى إبراهيم عام 2016

يذكر أن مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني تنطلق فعالياته يوم السبت القادم الموافق 27 أكتوبر الحالي بقصر المانساترلي بالمنيل وتستمر فعالياته حتي الثالث من نوفمبر المقبل.

المهرجان تقيمه وزيرة السياحة رانيا المشاط برئاسة سهير عبد القادر خبيرة المهرجانات الدولية، وبرعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة التضامن وأكاديمية الفنون.