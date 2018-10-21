أماني كمال تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "أبو العروسة"

القاهرة - محمد عمار
كشفت الفنانة أماني كمال أن شخصية شيري التي قدمتها في الجزء الأول من مسلسل أبو العروسة ستشهد تطور في الأحداث في الجزء الثاني، موضحة أن االتصوير من المقرر بدايته في أوائل الشهر المقبل، على أن يُعرض العمل فور انتهاء التصوير.
وأوضحت أماني كمان في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، أن شخصية شيري قريبة إلى قلبها لأنها تلقي الضوء على مشاعر الأنثي خاصة التي تمر بتجربة زواج غير ناجحة وتقوم بالاختيار من جديد.
وقالت أماني "إنها تقوم حاليًا بالاستعداد للدخول في تجربة مسرحية"، مشيرة إلى أن العرض سيكون مفاجأة للجمهور قريبًا.
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