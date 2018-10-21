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سمعت آخر خبر مفبرك من عمرو قورة .. تامر مرسى ماشى !والان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 21 أكتوبر 2018 04:41 مساءً -
لو جلست مرة مع عمرو قورة الذى يحب أن يصف نفسه بالخبير الإعلامى ، لابد وأن يمر على خيالك الفنان الراحل أحمد توفيق ، أو "رشدى" فى فيلم " شيئ من الخوف " ، وهو يصرخ : "أنى عتريس أنى سفاح أنى بلوة سودة " ، لأن عمرو قورة فى تلك الجلسة وفى أى جلسة لابد وأن يظهر بصورة من يعرف بواطن الأمور قبل ظواهرها ، وهتلاقيه غالبا اتجعص فى قعدته وقالك تعرف فلان الفلانى ؟ تقول له آه ، يرد عليك : مش هيكمل فى مكانه ، ويواصل ، تعرف علان العلانى ؟ تقول له آه ، الدنيا كلها تعرفه ، يقولك : هيتقبض عليه قريب !
آخر افتكاسات عمرو قورة التى يشيعها على فيس بوك وبين أعضاء شلته ، إن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين سيغادر منصبه ، دون أن يوضح أى سند أو مصدر للخبر الذى يعمل على نشره وترويجه ، مثل كثير من الأخبار المزيفة والشائعات التى روجها خلال الفترة الماضية
لا يتعلم عمرو قورة من أخطائه وخطاياه ، حتى لو تعرض للسخرية والتكذيب مرارا وتكرارا ، لأنه عايش فى وهم أنه خبير وعالم ببواطن الأمور ، ولا يريد أن يصدق أنه لا يعلم شيئا عما يدور حوله وربما فى مكتبه نفسه ، والدليل أنه يضطر بين الحين والآخر لافتكاس أخبار أو شائعات حتى يتحول إلى محور الحديث فى جلسات النميمة وعلى جروبات واتس آب ومواقع التواصل
طبعا ، لا يمكن أن تسأل قورة عن مصادر أخباره ، حتى لو كنت صحفيا قرارى وتملك منافذ على وكالات الأنباء العالمية ويأتيك شغل محررين فى جميع المجالات ومراسلين فى المحافظات وفى الخارج ايضا ، لأنك لو سألته سيضحك بصوت عال ، وسيقول لك إنت مش عايش فى البلد ولا إيه يا معالى الباشا ، الدنيا فيها كتير ، واللى بيحصل النهاردة حصل أصلا من أسبوعين وتلاتة وكنا شهود عليه !
لا تملك إلا الصمت والاندهاش وأنت تجلس مع " قورة" ، فهو مصمم على أن يبهرك بأى طريقة ،حتى لو أدى به الأمر إلى أن يفتكس ويزيف الحقائق ، وربما تأخذه الجلالة من كذبة يعتبرها بيضاء أو قراءة عبقرية للواقع الذى يراه هو فقط ، إلى بناء شبكة كاملة من الافتكاسات والأخبار المزيفة ، سرعان ما تنهار على رأسه وتجلب عليه النكد والاستهزاء ، وحتى عندما ينكشف لا يعترف بدقات النقص عنده بل يكابر ويقولك ، أنا معلوماتى مؤكدة بس فى حاجة حصلت والمسار اتغير ! مسار مين يا عم الفنكوش دا إنت غلبت أبو لمعة ، ربنا يشفيك
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