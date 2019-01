شكرا لقرائتكم «جرعة جرأة» تحصد ملايين المشاهدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - حصدت الأغنية الشبابية "جرعة جرأة" للفنان محمد شاكر نسبة مشاهدة عالية تخطت الملايين، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق أنغامي، بعد طرحها بأيام قليلة ودعم عدد من الفنانين، مثل المغربية دنيا بطمة التي شاركته عبر حسابها الرسمي فضلا عن ملكة جمال العرب فرح الحداد، وبث الاغنية في عدد من الإذاعات العربية، بالإضافة إلى راديو "يلا مزيكا"، في كندا والولايات المتحدة الأمريكية باللغة العربية.

يذكر أن أغنية "جرعة جرأة" من كلمات عمرو المصري وألحان محمود أنور وتوزيع علي أباظة، وسبق لشاكر أن قدم عددا من الأعمال كأغنية "مجروح" و"عارفينك" و"يا حياتي" و"لما تحن"، بالإضافة إلى العديد من الأغاني العربية.

