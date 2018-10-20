المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل «أيوب» و«أمر واقع» و«بالحجم العائلي».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

كرّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد فايق، الأعمال الدرامية الداعمه لمباديء حقوق الإنسان بالمسرح الصغير بداو الأوبرا المصرية.

وكان المجلس قد شكل لجنة لهذا الغرض برئاسة المخرجة اإنعام محمد علي، وتحت إشراف اللجنه الثقافية برئاسة جمال فهمي عضو المجلس.

وقامت اللجنة بتقييم عدد 35 مسلسل درامي تم عرضهم خلال شهر رمضان الماضي بالإضافة إلي مسلسلات كرتونية، وقد اختارت اللجنة المسلسلات التي حققت المعايير التي وضعتها اللجنة .

وشهد الحفل حضور الفنان يحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر، والفنان أحمد وفيق، والفنانة دينا فؤاد، والفنان أحمد مجدي، والفنانة أيتن عامر، و جورج إسحاق، و جمال فهمي، وغيرهم، والفنان كريم فهمي، والفنانة هنا الزاهد، والفنان دياب، والفنانة ندى موسى، والفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، وغيرهم.