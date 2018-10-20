ملحم زين يدافع عن سعد لمجرد ويؤكد: يتعرض لمؤامرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد اتهامه في قضية اغتصاب جديدة، دافع الفنان اللبناني ملحم زين عن الفنان المغربي سعد لمجرد، وأكد أن الأخير يتعرض لمؤامرة كبيرة.

الفنان اللبناني قال، خلال استضافته في برنامج “تحت السيطرة” الذي تقدمه الفنانة أروى على شاشة قناة “الجديد” اللبنانية، إن لمجرد لم يعتقل في سان تروبيه على خلفية التحرش بفتاة ثانية، لافتاً إلى أنه لم يتحرش بفتاة أولى.

وأضاف ملحم إنه تحدث إلى المجرد في الأمر حين التقاه في فرنسا، وأنهما كانا يتبادلان الرسائل عبر الواتساب بشكل دائم، لافتا إلى اعتقاده بوجود خطة ممنهجة لإلحاق الأذى بسعد لمجرد. وقال: “في حدا بدو الأذى لسعد”، وأن هذا الشخص قد يكون فناناً يعرف القانون الفرنسي.

وتابع: ” سعد حقق نجاحاً كبيراً في وقت قياسي، وأن نجوميته، التي ضاهت نجومية فنانين عالميين مثل بيونسيه وجنيفر لوبيز، أزعجت بعض الأشخاص”.

وأكد أنه يعرف لمجرد حق المعرفة، وأن الأخير يصلي ويصوم ويحب الآخرين ويتسم بالتواضع، هذا بالإضافة إلى أنه فنان بكل ما للكلمة من معنى.

وعبر الفنان اللبناني عن استيائه من تدوينة الفنانة هند صبري التي هاجمت فيها لمجرد، ورأى أنه من الخطأ جلد الأشخاص قبل معرفة الحقيقة.

يذكر أن المدعي العام الفرنسي كان قد أمر بالقبض على سعد لمجرد بعد أن تقدمت فتاة بشكوى ضده اتهمته فيها بالاعتداء عليها وضربها تحت تأثير المخدر، وذلك بمدينة دراجينيان بجنوب فرنسا.

وأصدرت محكمة الاستئناف في جنوب فرنسا حكما بحبس لمجرد في قضية اتهامه بالاغتصاب للمرة الثانية، حيث تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بأحد السجون في انتظار البت النهائي في قضيته، وذلك إثر طعن الادعاء في قرار وضعه تحت المراقبة القضائية.

وظهرت أول صورة للفنان المغربي أثناء التحقيق معه، وإعادته للسجن مجددا، إلا أن الصورة لم تكشف عن وجهه.