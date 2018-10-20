زوجة يوسف الشريف تسافر للعلاج بالخارج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أزمة صحية تمر بها المؤلفة إنجي علاء، زوجة الفنان المصري يوسف الشريف، تضطرها إلى السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

إنجي قالت إنها شعرت منذ فترة بآلام شديدة في الأعصاب، مما جعلها تلجأ لعدد من الأطباء، ولكن التشخيص جاء مختلفا، وسبب لها ذلك حالة من القلق.

يوسف الشريف من المقرر أن يرافق زوجته إلى ألمانيا للحصول على تشخيص نهائي لحالتها، وعبر الفنان عن قلقه عليها متمنيا لها الشفاء العاجل.

يوسف وإنجي تزوجا منذ أكثر من 13 عام، وجاء ذلك بعدما تعرف يوسف على إنجي إثر إجرائها حوار صحفي معه.

إنجي تعكف على كتابة رواية جديدة ومسلسل “بلا دليل” من إنتاج شركة سينرجي وأخر أعمالها الأدبية رواية “قانون الكارما».

المؤلفة المصرية قامت أيضا باختيار وتصميم ملابس أبطال فيلم «بني آدم»، لزوجها الفنان يوسف الشريف، وقالت إنجي إنها سعدت بردود الفعل التي تلقتها، وتمتعت باختيار ملابس كل شخصية وحدها.

فيلم “بني آدم” بطولة يوسف الشريف ودينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي وهنا الزاهد ومحمود الجندي وبيومي فؤاد، وفكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج احمد نادر جلال وإنتاج سينرجي لتامر مرسي ويونايتد برزرز لوليد صبري.