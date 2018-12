شكرا لقرائتكم الشاعر الإيطالي كواسيمودو سالفاتوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - شاعر وناقد ومترجم إيطالي، ينتمي إلى المدرسة الهرمسية التي تتسم بنظم الشعر بأسلوب شخصي عسير، ولكنه تحول بعد الحرب العالمية الثانية إلى مناقشة موضوعات اجتماعية عصرية في كتاباته، حصل على جائزة نوبل للآداب في سنة 1959م عن أعماله الشعرية الغنائية المعبرة عن الحياة المأساوية في عصرنا الحالي، يعد إلى جانب جوزيبي أونغاريتي ويوجينيو مونتالي أحد أهم الشعراء الإيطاليين في القرن العشرين، توفي العام 1968م.

من قصائده:

"عن الجحيم أيضاً"

لاتقولوا لنا ذات يوم

صائحين عبر مكبرات الصوت

لا تقولوا لنا

ذات يوم مفعم بزهر البرتقال والبراعم

وبأول خفقات الحب

بأنكم ترون أنه باسم الحق

بحرق الهيدروجين الأرض

وبأن الحيوانات والغابات تؤسس

في سفينة نوح، الدمار

وبأن النار تنصهر في جماجم الخيول

وفي أعين الرجال

ثم عندما نصبح أمواتاً

عندما تصبحون أمواتاً

ستُملون شرائع جديدة

ليس هذا هو الأمل الذي تعلنونه

أنتم الأموات

لدى موتنا

في غياهب الجحيم

هنا.

