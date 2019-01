مرعب فى الفيلم والحقيقة كيوت.. شاهد كيف تبدو أشكال شخصيات أفلام الرعب

شكرا لقرائتكم خبر عن

الجمعة 19 أكتوبر 2018 02:34 مساءً - عندما نشاهد أفلام الرعب، لا نشعر بالخوف من الأصوات المفاجئة والمؤثرات الصوتية فحسب، بل أيضًا من مظهر الوحوش، ومؤخراً باستخدام المكياج والمؤثرات البصرية استطاع المخرجون إدخال الرعب فى قلوب المشاهدين عن طريق شكل الشخصية المرعبة فى الفيلم، وأحيانًا يصل الأمر بك إلى الشعور بالاشمئزاز منهم، لكن فى الحياة الواقعية، لا يبدو الممثلون الذين يقومون بدور هذه الوحوش مثلهم، بل إنهم أحياناً يحملون ملامح من الجمال، وفى التقرير التالى نعرض أشهر شخصيات الرعب فى أفلام هوليوود وكيف يبدو الممثل القائم بالشخصية فى الحقيقة دون اللوك المرعب.



بونى آرونز

1- The Nun

تعد من أحد أكثر الشخصيات المرعبة التى ظهرت فى دور العرض هذا العام، لكن المرأة التى تلعب دورها هى فى الواقع ممثلة ذات عيون خضراء تدعى بونى آرونز، ظهرت من قبل أيضاً بنفس الشخصية فى فيلم الرعب الشهير "The Conjuring 2".

وقالت المخرجة كورين هاردى إن بونى هى أول ممثلة تبادرت إلى ذهنها بمجرد تسملها النص، لأن لديها وجه سينمائى فريد من نوعه ومرعب للغاية ما يجعلها مميزة ومناسبة تماماً للدور.



بيل سكارسجارد

2- It

أحد أشهر أفلام الرعب التى أحدثت ضخة هائلة عند عرضه العام الماضى ، وقام بدور الشخصية المرعبة فيه بيل سكارسجارد، الذى مثل من قبل فى عدد من الأفلام منها "The Divergent Series: Allegiant" و"Anna Karenina"، لكنه ذاع سيطه بعد دور المهرج المخيف "بينى وايز" فى هذا الفيلم، وكان بيل جيدًا جدًا فى دوره لدرجة أنه جعل نصف الأطفال يصرخون أثناء التصوير وفقاً لما جاء فى موقع "Bright Sid".



خافيير بوتيت

3- MAMA

قد لا يدرك المشاهد وهو يرى هذا الفيلم أن من قام بدور الأم المرعبة فى الفيلم رجل، ويدعى "خافيير بوتيت" الذى يطلق الناس عليه أحيانًا "رجل المؤثرات الخاصة" لأنه يستطيع لعب أدوار لا يمكن لأي شخص آخر القيام بها. دور الوحش فى أفلام مثل "Crimson Peak" و"The Other Side of the Door" و"The Conjuring 2"، وقام أيضاً بدور زومبى فى فيلم "REC"، ففى المرة التالية التى تشاهد فيها فيلمًا رعبًا، انظر إلى الوحوش جيداً ربما يكون أحدهم هو خافيير بوتيت.



بونى مورجان

4- Rings

لم تكن الممثلة "بونى مورجان" تدرك أن إجادتها لحركات الأكروبات والجمباز سوف تمكنها من لعب دور شخصية مرعبة بالرغم من ملامح وجهها الطفولية، بونى التى تعمل فى السابق لاعبة بهلوانية لعبت دور "سامارا" فى هذا الفيلم، كما ظهرت أيضاً كممثلة بديلة فى مشهد البئر الشهير فى فيلم الرعب "The Ring 2".



جوناثان بريك

5- Jeepers Creepers

ربما يتفاجأ العديد من الأشخاص لرؤية الشخص الحقيقى الذى يقوم بدور الوحش فى هذا الفيلم، حيث إن شكله يختلف تماماً، جوناثان بريك ليس فقط ممثل سينمائى أو مسرحى بل يعمل أيضاَ كمخرج ومنتج أفلام، وفى عام 2004، أخرج فيلم الإثارة "Dreamland"، وتم إصدار الفيلم فى عام 2005.



دانيلا بيسوتى

6- Insidious: Chapter 2

تألقت "دانيلا بيسوتى" التى قامت بدور ميشيل كراين فى هذا الفيلم، هذه الممثلة الأمريكية ظهرت أيضاً فى مسلسلات تليفزيونية شهيرة مثل "Cold Case" و"The O.C" و"Bones". كما لعبت دور البطولة فى أكثر من 40 فيلمًا بالإضافة لكتابة الأغانى للأفلام.



جون كارول لينش

7- American Horror Story

جون كارول لينش صاحب شخصية "المهرج تويستى" فى هذا الفيلم بدأ مسيرته الفنية كممثل مسرحى، لكن فى التسعينيات غير اتجاهه نحو السينما وشارك فى عدة أفلام منها "Zodiac" و"Mozart" و"the Whale" و"Gothika".



جوديث روبرت

8- Dead Silence

"جوديث روبرت" بدأت مسيرتها فى فيلم ديفيد لينش "Eraserhead"، وذاعت شهرتها حقاً بعد دور مارى شو فى هذا الفيلم ولا تزال جوديث نجمة فى الأفلام.



زان انجيلوفيتش

9- The Walking Dead

من المسلسلات التى اشتهرت كثيراً مؤخراً ويتابعها الملايين، لكن قد يصدمنا حقاً شكل الفتاة التى قامت بدور زومبى فى الفيلم، حيث إنها جميلة جداً دون مكياج الزومبى حتى أنها حالياً تعمل كموديل، وتدعى "زان انجيلوفيتش".



توم فيتز باتريك

10- Insidious: Chapter 3

العروس المرعبة ذات الزى الأسود والتى طاردت الأبطال فى هذا الفيلم لم تكن فى الحقيقة أنثى، بل كان الممثل "توم فيتز باتريك"، وظهر فى الجزء الثانى من هذا الفيلم أيضاً.