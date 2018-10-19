واخيرا فعلها عمرو دياب… شاهد كيف اعلن حبه لدينا الشربيني!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أكتوبر 2018 02:20 صباحاً -

عمرو دياب ودينا الشربيني

واخيرا فعلها النجم المصري عمرو دياب واعلن حبه للممثلة دينا الشربيني بعد اشهر طويلة من ظهورهما معا في كثير من المناسبات.

فأثناء غناء عمرو دياب لأغنيته الشهيرة “برج الحوت”، خلال حفله امس في جامعة مصر الدولية، أوقف الغناء لينادي على دينا الشربيني وقال لجمهوره “جبت لكم برج الحوت”، ليحتضنها بعدها ويرقصان سويا على خشبة المسرح.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يعلق عمرو دياب على الأخبار والأقاويل المنتشرة حول علاقته بدينا الشربيني بعد فترة من انتشار الشائعات التي تؤكد ارتباطه بها خاصة بعد طرحه أغنية “أجمل عيون” الشهيرة بـ”برج الحوت”، ووقتها أكد أنها ليست لشخص معين.