فيديو مذهل.. شابة لبنانية تحول نفسها الى باسل خياط!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أكتوبر 2018 02:20 صباحاً -

شابة لبنانية تتحول الى باسل خياط

أذهلت الشابة اللبنانية فرح خالد جلبي متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي وذكل بعد نشرت فيديو ظهرت فيه وهي تحول نفسها إلى الممثل السوري باسل خياط بواسطة المكياج

فرح جلبي التي تعرّف عن نفسها عبر انستغرام كخبيرة تجميل ومخرجة لبنانية، نالت شهرة واسعة بفضل قدرتها الملفتة في استخدام أدوات المكياج

وقد نال الفيديو استحسان باسل خياط الذي قام بدوره بإعادة نشر الفيديو عبر حسابه وعلّق كاتباً: “تحياتي وشكراً جزيلاً لك ولموهبتك الرائعة كل تقديري لك”.