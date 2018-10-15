ايشواريا راي تعلق على فضائح التحرش الجنسي في بوليود

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

بعد أن خرجت بوليوود بكاملها دعماً لحركة Me Too ، تحدثت الممثلة الجميلة ايشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan أيضاً عن نفسها وأعربت عن سعادتها بأن الحركة اكتسبت زخماً.

يوما بعد يوم ، المزيد والمزيد من النساء ينفتحن على رواية قصص التحرش الجنسي التي وقعت لهن في بوليوود. ومؤخرا ، شاركت المنتجة الفيلم التلفزيونية فينتا ناندا فينتا قصتها عن تعرضها للاغتصاب من الممثل الكبير الوك ناث Alok Nath، وهو الأمر الذي ترك بوليوود بأكملها في حالة صدمة.

وجاءت مشاركة ايشواريا راي في القضية الشائكة، بعد دعم ممثلين مثل فرحان أختار ، وسونام كابور أهوجا للحملة ، حتى أن مستخدمي الإنترنت قد أطلقوا عليها بداية حركة Me Too في الهند.

في مقابلة مع “هافينجتون بوست، ذكرت آيشواريا راي باتشان أنها سعيدة لأن الحركة قد اكتسبت زخما وأن مثل هذه الحوادث كانت تحدث منذ وقت طويل.

قالت ممثلة “جازبا”: ” لقد تحدثت دائما ، وتحدثت في الماضي ، وأنا أتحدث الآن ، وسأستمر في الكلام، عندما يتعلق الأمر بمساعدة النساء في العثور على صوتهن، والعثور على القوة، والشعور بالثقة في مشاركة قصصهن، فإن الأمر لا يتعلق بالوقت الحالي. لقد استمر هذا الأمر منذ فترة طويلة ، ويسرني أنه وجد زخماً معيناً اليوم “.

كما أشادت ملكة جمال العالم السابقة بوسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة الضحايا على المصارحة في مثل هذه الحوادث. وأوضحت: “لقد مكنت وسائل التواصل الاجتماعي صوت النساء، وأي امرأة تأتي من أي جزء من العالم اليوم أصبح لديها صوت مسموع”.

على الرغم من أنها لم تعلق على أي حالات محددة إلا أنها مضت قدما وقالت: ” لقد كانت حركة MeToo حاجة الساعة منذ زمن بعيد ، وآمل أن نحافظ على استمرار الزخم. وفي الوقت نفسه ، إذا حصلت قضية ما على أمر قضائي ، فعلينا احترام القانون “.

يذكر أن نهر من الدعم قد تدفق في بوليوود بعد أن اتهمت المنتجة فينتا ناندا ألوك ناث باغتصابها. ولكن بدأ الأمر بعد الشجاعة التي أظهرتها تانوشري دوتا في دعاوى التحرش الجنسي ضد الممثل نانا باتيكار .