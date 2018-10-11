نقل تامر حسني الى المستشفى بحالة طارئة

Oct 11, 2018
تعرض النجم المصري تامر حسني لوعكة صحية حيث تم نقله بحالة طارئة الى المستشفى.
واعلنت صفحة تامر الرسمية على فايسبوك الخبر وقالت: “تم نقل الفنان تامر حسني منذ قليل الى إحدى مستشفيات منطقة ٦ أكتوبر فور إصابته بوعكه صحية شديدة جداً وذلك بعد إنتهائه من تصوير برنامج صاحبة السعادة”.
واضافت الصفحة معلنة عن احتمال اجرائه عملية وقالت: “وإحتمالات إجراء عملية في أحباله الصوتية”.
وكان “حسني” قد تعرض في آب/اغسطس الفائت لوعكة صحية أُدخل على اثرها الى المستشفى إثر إصابته بالتهاب في الحبال الصوتية، بعد انتهاء حفله، الذي أحياه في الساحل الشمالي في مصر. وأكد الأطباء حينها ان حسني اصيب بالتهاب حاد في الحبال الصوتية نتيجة الإجهاد شديد، وأحتاج حينها إلى راحة كاملة لمدة 15 يوما، ومنع فيها من الغناء أو التحدث بانفعال مبالغ أو بصوت عالي.
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