أسطورة المصارعة العالمي أندرتيكر قادم إلى السعودية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلن رسميا عن وصول أسطورة المصارعة العالمي، أندرتيكر، إلى المملكة العربية السعودية، خلال شهر نوفمبر المقبل.

أشارت شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، رسميا، عن تنظيم "مباراة ثأر"، تجمع بين أندرتيكر وشقيقه داخل الحلبة "كاين"، ضد نجم المصارعة تريبل إتش وصديقه المصارع المعتزل، شون مايكلز، وذلك في عرض "Crown Jewel" أو "الجوهرة الملكية" في السعودية.

ومن جانبه، أكد تريبل إتش وشون مايكلز، في حلقة أمس الإثنين، من عرض "راو" الأسبوعي، أنهما جاهزان ومستعدان لمواجهة أندرتيكر وكاين، على الأراضي السعودية، خلال الشهر المقبل.

وسيقام عرض "Crown Jewel" على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، في يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر.

وتأتي المباراة المقامة لأندرتيكر وكاين، بعد أن تعرضا للخسارة على يد تريبل إش وشون مايكلز في العرض الخاص "سوبر شو-داون"، الذي أقيم السبت في أستراليا.

ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، كجزء من الشراكة طويلة الأمد بين "WWE" والمملكة، من بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل.