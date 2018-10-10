تايلور سويفت تحتفل بحمل كلار وينتور

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت النجمة العالمية تايلور سويفت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" صورة التقطتها بكواليس حفل توزيع جوائز "American Music Awards " لعام 2018، التى أقيمت فى لوس أنجلوس، حيث ظهرت تايلور ذات الـ 28 عام بجانب صديقتها النجمة كلار وينتور التى أبرزت بطنها المنتفخ اثر الحمل بوضعها يديها حول منطقة البطن.

وحصدت صورة تايلور سويفت وصديقتها أكثر من 947 ألف likes خلال 6 ساعات فقط.

من جهة أخرى نشرت تايلور سويفت عدد من الصور التى التقطتها على الـ red carpet وكانت ترتدى تايلور فستان وحذاء باللون الفضى حملا إمضاء " Balmain".

يذكر أن نالت أمس بـ " American Music Awards " لعام 2018 النجمة العالمية تايلور سويفت جائزة أفضل مطرب للعام، كذلك جائزة أفضل جولة غنائية، وجائزة أفضل نجمة بوب، كما نالت تايلور جائزة أفضل البوم بوب عن " Reputation "، فى حين فازت نجمة الراب الشهيرة كاردى بى جائزة أفضل مغنية راب لهذا العام، بينما فازت بأفضل أغنية راب للعام " Bodak Yellow "، كذلك فازت اغنيتها " Finesse " التى تعاونت بها مع برونو مارس بجائزة " Favorite Song – Soul/R&B "، وفازت كاميلا كابيلو بجائزة أفضل مغنية جديدة، كما فازت بجائزة " Favorite Music Video "، بينما نال فيلم " Black Panther " جائزة أفضل موسيقى تصويرية للعام، بينما نالت " Migos " جائزة أفضل فريق غنائى للعام.