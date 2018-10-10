تعرف على رسالة عمرو دياب لجمهوره بعد نجاح ألبومه "كل حياتى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 10 أكتوبر 2018 06:07 صباحاً - قدم الهضبة عمرو دياب، الشكر لجمهوره فى كل مكان، على ثقتههم ودعمهم له بعد طرح ألبومه الأخير "كل حياتى"، وأهداهم أغنية "بحبك أنا".

وقال الهضبة: "كل الشكر لجمهورى الحبيب على ثقته ودعمه ليا، وبشكركم على استقابلكم الرائع للألبوم وبقولكم بحبك أنا".



الهضبة

وحقق ألبوم الهضبة "كل حياتى" نجاحًا كبيرًا على يوتيوب، حيث اقترب عدد المشاهدات إلى 100 مليون مشاهدة، كما تصدر الألبوم متجر "أيتونز" فى مصر وعدد من البلدان العربية بعد ساعات قليلة من طرحه.

وطرح الهضبة عمرو دياب ألبوم "كل حياتى" لعام 2019 كاملاً، يضم 13 أغنية، هى "يا ساحر، يتعلموا، كنت فى بالى، مغرور، باين حبيت "مع مارشميلو"، ده لو اتساب، هدد، كل حياتى، ملاك الحسن، قالك ندم، باين حبيت "رؤية عمرو دياب"، يا هناه وتعالى".