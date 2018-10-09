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الناجون من ساحة الفردوس يفوز بجائزة مهرجان مالمو لأفضل فيلم قصير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 06:55 مساءً - أعلنت جوائز مهرجان مالمو السينمائي للسينما العربية، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم قصير فيلم "الناجون من ساحة الفردوس" للمخرج عادل خالد وأفضل فيلم وثائقى فى الظل إخراج ندا ميزني خفاجة. يذكر أن السينما المصرية حلت فى الدورة الثامنة كضيف شرف للمهرجان، وذلك لما تزخر به السينما المصرية من إنتاجات متميزة فى الفترة بين 2017 – 2018، ومن المقرر أن يقدم المهرجان جوائز للأفلام الفائزة حسب قرارات لجان التحكيم، عن المسابقات الرسمية الأربعة، ومنها مسابقة الأفلام القصيرة، حيث يحصل أفضل فيلم روائى قصير على جائزة قيمتها 10000 كرون سويدى، تسلم لمخرج الفيلم وفى مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة يحصل أفضل فيلم وثائقى قصير على جائزة قدرها 10000 كرون سويدى، تقدم لمخرج الفيلم، أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيحصل أفضل فيلم وثائقى طويل على جائزة مقدارها 15000 كرون سويدى، تقدم لمخرج الفيلم، بينما مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يحصل أفضل فيلم روائى طويل بها على جائزة قيمتها 20000 كرون سويدى تقدم لمخرج الفيلم، إضافة لعدد من الجوائز منها أفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل ممثلة وأفضل ممثل، كما يقدم المهرجان أيضًا جائزة الجمهور وقيمتها 25000 كرون سويدى.

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