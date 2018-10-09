النجوم المصريون يزينون السجادة الحمراء لحفل ختام مالمو فى دورته الثامنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 06:55 مساءً - شهدت السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية حضور عدد من نجوم الفن المصري منهم النجوم أحمد الفيشاوي، سلوي محمد علي، وبيومي فؤاد، وسيد رجب، ومصطفى خاطر، والمخرج أحمد فوزي والسيناريست هيثم دبور وغيرهم من النجوم.

السينما المصرية حلت في الدورة الثامنة كضيف شرف للمهرجان، وذلك لما تزخر به السينما المصرية من إنتاجات متميزة فى الفترة بين 2017 – 2018، ومن المقرر أن يقدم المهرجان جوائز للأفلام الفائزة حسب قرارات لجان التحكيم، عن المسابقات الرسمية الأربعة، ومنها مسابقة الأفلام القصيرة، حيث يحصل أفضل فيلم روائى قصير على جائزة قيمتها 10000 كرون سويدى، تسلم لمخرج الفيلم وفى مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة يحصل أفضل فيلم وثائقى قصير على جائزة قدرها 10000 كرون سويدى، تقدم لمخرج الفيلم، أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيحصل أفضل فيلم وثائقى طويل على جائزة مقدارها 15000 كرون سويدى، تقدم لمخرج الفيلم، بينما مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يحصل أفضل فيلم روائى طويل بها على جائزة قيمتها 20000 كرون سويدى تقدم لمخرج الفيلم، إضافة لعدد من الجوائز منها أفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل ممثلة وأفضل ممثل، كما يقدم المهرجان أيضا جائزة الجمهور وقيمتها 25000 كرون سويدى.