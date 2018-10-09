بعد استضافة كيم كارداشيان.. دونالد ترامب يستقبل كانى ويست الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 06:55 مساءً - بعدما أعلن مغنى الراب العالمى كانى ويست زوج كيم كارداشيان عن دعمه المستمر للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال جاريد كوشنركبير مستشارى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إن الرئيس سيستضيف كانى فى البيت الأبيض الخميس المقبل للحديث عن السجون والوظائف وما يمكن فعله إزاء العنف فى شيكاغو.



ترامب وكانى ويست

وقالت ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض فى بيان: "كانى ويست سيأتى إلى البيت الأبيض لتناول الغداء مع الرئيس ترامب وسيلتقى أيضا بجاريد كوشنر" حسبما ذكر The New York Times، ومن المقرر أن تدور المحدثات حول طفرة التصنيع فى أمريكا وإصلاح السجون وكيفية التصدى لعنف العصابات وما يمكن فعله لتقليل العنف فى شيكاجو.

وظهر مغنى الراب الشهير كأحد أبرز المشاهير الذين أيدوا ترامب فى حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016، وقوبل بصيحات استهجان فى حفل بعد وقت قصير من الانتخابات لإعلانه تأييده لترامب بالرغم من قوله إنه لم يصوت، وكانى وست واجه رد فعل عنيف مؤخرا عندما اعلن استمرار دعمه القوى للرئيس على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكيم كاردشيان زارت البيت الأبيض، منذ 5 أشهر تقريبا وكان لقائها بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب مصدر استغراب الكثير، خاصة وأنها خالفت البروتوكول ودخلت بسيارتها للبيت الأبيض وظهرت كيم بإطلالة على غير عادتها، حث ارتدت بدله سوداء محتشمة من دار الأزياء الفرنسية Vetements

ترامب وكيم كاردشيان

وأعربت كاردشيان عن أملها، أن ينال أشخاص آخرون فرصة حياة ثانية بعدما قضوا فترة فى السجن، كما ناقشت مع الرئيس القضايا المتعلقة بإصلاح السجون والأحكام القضائية فى الولايات المتحدة، وانتقدت كيم الرئيس السابق، باراك أوباما، لعدم وصفه مجازر الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى بأنها "إبادة جماعية"، حيث توفى ما لا يقل عن 1.5 مليون أرمنى فى عام 1915، فهى ذات اصل أرمينى.